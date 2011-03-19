У неділю синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом

Львів. 19 березня. УНІАН. У неділю, 20 березня, за прогнозами синоптиків у західних, північних областях України та на Вінниччині очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі та вранці місцями туман, на решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі у західних та північних областях від 3° тепла до 2° морозу, на решті території 1-6° морозу, у східних областях та на Сумщині 5-10° морозу; вдень в Україні 2-7° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.