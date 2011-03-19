21 березня у Львові пройде акція протесту освітян

Львів. 19 березня. УНІАН. В обласних центрах України і в Сімферополі (АР Крим) 21 березня, а в Києві – 22 березня пройдуть акції протесту, організовані Профспілкою працівників освіти і науки України і Федерацією профспілок України (ФПУ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФПУ.

Акції проводитимуться у зв`язку з порушенням трудових прав працівників у сфері оплати праці й обмеженням законодавчо встановлених гарантій для працівників галузі.

Серед основних вимог учасників акції – скорочення розриву між окладом працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і встановленою законом мінімальною зарплатою для визначення окладів працівників галузі по всіх її розрядах і розповсюдження виплати 20-процентної надбавки на всі категорії працівників сфери освіти.

Як повідомили УНІАН організатори заходів у Львові, акція протесту освітян Львівщини розпочнеться 21 березня о 13.00 мітингом на площі біля пам‘ятника Тарасу Шевченку (проспект Свободи) за підтримки громадських організацій та політичних сил області.

Збір учасників – о 12.30 біля Львівського театру опери та балету.



