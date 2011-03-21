Сьогодні обиратимуть нового Главу УГКЦ

Львів. 21 березня. УНІАН. Сьогодні у Брюховичах біля Львова синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви обиратиме Отця і Главу УГКЦ. Засідання буде проходити у Реколекційному центрі імені Патріарха Йосифа Сліпого.

До участі у Синоді скликаються всі єпископи Української Греко-Католицької Церкви, члени Синоду єпископів УГКЦ, особливо ті, які силою права мають важкий обов’язок брати у ньому участь.

У роботі Синоду, що його очолить Адміністратор УГКЦ Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), за попередніми даними візьме участь 45 єпископів УГКЦ з України та з-за кордону (Західної Європи, США, Канади, Бразилії, Аргентини та Австралії). П’ять членів Синоду з поважних причин не зможуть взяти участь у його засіданнях.

Зазвичай потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним. Партикулярне право УГКЦ після дванадцятьох безрезультатних голосувань зменшує цю вимогу до абсолютної більшості. Коли вимога зменшується до абсолютної більшості, число кандидатів повинне бути зменшене до двох з найбільшою кількістю голосів.

Обраний буде мати два корисні дні, щоб прийняти чи відхилити вибір. Відхилення вибору призведе до абсолютної втрати цих прав, однак особа може бути переобрана.

Обраний єпископ надішле власноручного листа до Римського Архиєрея для затвердження виборів. Після отримання затвердження він складає визнання віри й обітницю ревно виконувати свій уряд перед Синодом Єпископів, а після проголошення його обрання буде проведено інтронізацію нового Глави УГКЦ згідно з приписами літургічних книг, після чого він отримає повні права на свій уряд.

Нагадаємо, 10 лютого Блаженніший Любомир повідомив, що Папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви. Відповідне прохання до Святішого Отця Глава УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років.