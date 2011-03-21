КРУ виявило порушення у роботі ДАІ Львівщини

Львів. 21 березня. УНІАН. Контрольно-ревізійне управління у Львівській області під час ревізії в обласному ДАІ виявило порушень на 727,6 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі КРУ у Львівській області.

Перевірка проводилася з 2008 по 2010 роки. У 10 відділах реєстраційно-екзаменаційної роботи (ВРЕР) було перевірено повноту та своєчасність сплати податків під час реєстрації транспортних засобів їх власниками.

Виявилось, що внаслідок порушень, допущених у 2 ВРЕР, до місцевих бюджетів не надійшло 727,6 тис. грн.

Згідно із законом первинна реєстрація транспортних засобів повинна проводитись лише після сплати їхніми власниками податку до місцевого бюджету. Однак, у Самбірському ВРЕР реєстрацію транспортних засобів проводили як при частковій оплаті, так і без сплати цього податку. В результаті до місцевого бюджету не надійшло 652,9 тис. грн.

Аналогічні випадки виявлено і у Стрийському ВРЕР. Внаслідок незаконної реєстрації транспортних засобів до місцевого бюджету не надійшло 74,7 тис. грн.

За наслідками ревізії начальнику ДАІ надіслано вимоги щодо недопущення в майбутньому виявлених порушень.

Матеріали ревізії передано в обласну прокуратуру.