На кордоні затримано два мотоцикли «Yamaha»

Львів. 21 березня. УНІАН. Працівники Львівської митниці запобігли спробі незаконного переміщення через митний кордон України двох мотоциклів «Yamaha».

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, 20 березня в пункті пропуску «Шегині» в українця, який прямував з приватної поїздки з Німеччини в Україну автомобілем «Рено», виявили незадекларовані товари. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час візуального огляду пасажирського салону автомобіля виникла підозра щодо наявності у ньому товарів, які підлягають оподаткуванню.

Автомобіль було виведено зі смуги спрощеного митного контролю на майданчик поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Під час огляду в салоні автомобіля було виявлено два мотоцикли «Yamaha» у розкомплектованому стані.

За цим фактом, за ст. 339, 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар загальною вартістю понад 75 тисяч грн. затримано.