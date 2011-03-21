На Львівщині затверджено план запобігання повеням

Львів. 21 березня. УНІАН. Розроблено і затверджено «План організаційних та практичних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на території Львівської області у 2011 році». Про це йшлося під час проведення селекторної наради голови львівської ОДА Михайла Цимбалюк з головами РДА.

«Ми повинні провести розчистку меліоративних каналів, щоб запобігти підтопленню земель сільгосппризначення», – наголосив М.Цимбалюк.

Аналогічні Плани розроблені райдержадміністраціями, міськвиконкомами міст обласного значення, обласними спеціалізованими службами цивільного захисту, причетними до його виконання установами, організаціями та підприємствами, розташованими на території області.

На 1 березня виконано наступні заходи планів: уточнено карти-схеми зон можливого затоплення, визначені об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу водопілля, уточнені плани та розрахунки сил для підриву можливих льодових заторів. На цей час в області є в наявності необхідна кількість вибухівки для проведення таких підривних робіт.

Розвиток весняної повені відбувався фактично відповідно до прогнозу Львівського гідрометеоцентру. Підйом води на річках басейну Дністра спостерігався в межах до 154 см (max 15 березня на р. Стрв’яж, с. Луки Самбірського району), при прогнозі до 1,5 м, на решті річок басейну значно нижчий. Сніг з території області повністю зійшов у період з 12 по 15 березня.

У зв’язку з невеликою товщиною льоду заторних явищ на річках області не спостерігалось. Річки області звільнені від льоду природним шляхом. На вечір 16 березня на ріках лід зійшов повністю.

Ситуація щодо повеневої обстановки в області є контрольованою.