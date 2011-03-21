На Львівщині підпалили і скинули з гори «Мерседес» разом з водієм

Львівська область. 21 березня. УНІАН. 20 березня у Сколівському районі Львівщини, неподалік від спортивної бази «Тисовець» було виявлено обгорілий корпус легкового автомобіля «Мерседес-бенц» в салоні якого знаходився обгорілий труп 32-річного приватного підприємця мешканця одного з райцентрів Львівщини. Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, 20 березня, близько п‘ятої години ранку, до правоохоронців поступило повідомлення про те, що поблизу спортбази «Тисовець» «легковий автомобіль з‘їхав у кювет та отримав технічні пошкодження».

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що в кюветі на схилі гори біля спортбази «Тисовець» знаходиться обгорілий корпус легкового автомобіля «Мерседес-бенц» в салоні якого знаходиться обгорілий труп 32-річного приватного підприємця мешканця одного з райцентрів Львівщини.

Як поінформувало джерело, неподалік від місця пригоди було виявлено «пістолет іноземного виробництва, стріляні гільзи та патрон».

По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).