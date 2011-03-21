На Львівщині покращуватимуть якість питної води

Львів. 21 березня. УНІАН. У Львівській області проводяться заходи із покращення якості питної води. У межах реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України» цього року у Львівській ОДА запланована реалізація низки проектів з будівництва і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ці заходи спрямовані на покращення якості питної води з впровадженням енергозберігаючих технологій, а також впровадження індивідуальних та колективних установок доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання, насамперед у регіонах з кризовою екологічною ситуацією, а також для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, у тому числі у сільських населених пунктах.

Головним управлінням ЖКГ Львівської ОДА завершується опрацювання пропозицій територій на включення їх до переліку об’єктів, що фінансуватимуться у поточному році за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на виконання Загальнодержавної програми «Питна вода України».

Загалом сфера водопостачання на Львівщині характеризується високим рівнем зношеності (50-60%) основних засобів підприємств житлово-комунального господарства, що призводить до понаднормованих мережевих і будинкових втрат питної води та теплоносія.

Водночас спостерігаються окремі позитиви, які спостерігаються у сфері водопостачання.

В межах реалізації програми «Питна вода України» у Львівській області у 2006 – 2010 роках використано 445,4 млн. грн., з них у 2010 році – 18,56 млн. грн., в тому числі: 5,44 млн. грн. - з державного бюджету на водопостачання м. Львова, 3,8 млн грн. - з місцевих бюджетів, 9,22 млн грн.- кошти підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Торік на Львівщині замінено понад 20 км аварійних ділянок вуличних водопроводів.