"Ензим" оштрафовано за зловживання монопольним становищем

Львів. 21 березня. УНІАН. Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ЗАТ «Ензим» на 8 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету України.

“Як показало розслідування, товариство встановлювало необґрунтовані відпускні ціни на хлібопекарські дріжджі, що ущемляє інтереси споживачів. Відповідач визнав порушення, зобов’язався привести ціни до економічно обґрунтованого рівня та сплатити штраф до державного бюджету», - зазначається у повідомленні.

Як інформує прес-служба АМКУ, за зловживання службовим становищем Львівське обласне територіальне відділення Комітету також оштрафувало МПП ВКФ «Гелікон» на 8 тис. грн.

Суб’єкт господарювання завищував вартість послуг технічного обслуговування автомобілів «Mazda» та «Suzuki» у період гарантійного строку експлуатації. Оскільки це призводить до негативних наслідків для споживачів, Відділення зобов’язало відповідача припинити порушення та сплатити штраф до державного бюджету, - зазначається у повідомленні.