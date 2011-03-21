"Народний дім" у Перемишлі передадуть українській громаді

Львів. 21 березня. УНІАН. Сьогодні в місті Перемишль (Республіка Польща) урочисто передадуть акт власності «Народного Дому» українській громаді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у межах урочистого заходу пройде зустріч з президентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм та директором Департаменту Діаспори МЗС України Володимиром Яценківським.

Урочисте передання акту розпочнеться о 17.30 у телевізійній залі «Народного Дому» Перемишль (вул. Костюшки, 5). Окрім цього, запланована прес-конференція за участі державного секретаря МВС та Адміністрації Томаша Семоняка, президента міста Перемишлі Роберта Хоми, президента Товариства Українців у Перемишлі Петра Тими, посла України в РП Маркіяна Мальського, Президента Світового Конгресу Українців Євгена Чолія та голови відділу Товариства Українців у Перемишлі Марії Туцької.

Крім офіційної частини на гостей чекають виступи наймолодших мешканців Перемишлі з українського садочку, «Тріо Бандуристів» з перемиської «Шашкевичівки», молодіжного хору ім. М. Вербицького, камерного хору «Намисто» та шкільної театральної групи «Попри все».