"Львівобленерго" має працювати над якістю послуг, - Цимбалюк

Львів. 21 березня. УНІАН. Одним з першочергових завдань, які стоять перед керівниками районів Львівщини, є освітлення вулиць населених пунктів. На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час проведення селекторної наради з головами РДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Це завдання також і для ВАТ «Львівобленерго». Ця організація має бути зацікавлена у якомога швидшому проведенні робіт, адже це додаткові споживачі. Хочу також наголосити на тому, що ВАТ має працювати над якістю послуг», – наголосив М. Цимбалюк.