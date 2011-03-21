На Львівщині затримали за хабарництво податківця

Львів. 21 березня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили і припинили протиправну діяльність керівника одного з управлінь ДПА у Львівській області, який вимагав у приватного підприємця грошові кошти у розмірі 10 тис. доларів США. Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, було встановлено, що податківець вимагав у львів’янки вказану суму за сприяння в оформленні документації на земельну ділянку в одному із сіл Пустомитівського району Львівщини.

Оперативники СБУ затримали державного службовця в приміщенні однієї з нотаріальних контор м. Львова під час одержання ним від потерпілої 80 тис. грн.., - інформує прес-служба.

За матеріалами СБУ органами МВС стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України (Вимагання, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, що завдало значної шкоди потерпілому).

Слідство триває.