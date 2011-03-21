Платіні визнав, що рішення про Євро-2012 в Україні було помилкою

Київ. 21 березня. УНІАН. Президент Європейського футбольного союзу Мішель Платіні визнав, що УЄФА, можливо, зробив помилку, віддавши право на проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року "фінансово нестабільній" Україні.

Про це повідомляє ресурс www.2012ua.net з посиланням на інформаційне агентство AFP.

"Але що ми можемо зробити? Ми надали їм таке право. Можливо, це було помилкою, але ми надали їм це право", – зауважив М.Платіні.

"Це серйозний виклик: Україна – не Німеччина, та ще й в період кризи", – додав президент УЄФА.

Відповідаючи на питання, чи буде він хвилюватися за організацію Євро-2012 аж до матчу-відкриття турніру, М.Платіні пожартував: "Ні, хвилюватимуся до фіналу!"

Втім, президент УЄФА висловив упевненість у тому, що, незважаючи на чисельні проблеми у підготовці до чемпіонату, він пройде на високому рівні. "Все буде добре, а люди, які приїдуть туди, чудово проведуть час. І, на відміну від Чемпіонату світу в ПАР, там буде тепла та святкова атмосфера", – наголосив М.Платіні.