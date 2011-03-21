Янукович привітав передачу українцям «Народного дому» в Перемишлі

Львів. 21 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав завершення процесу передачі українській громаді в Польщі «Народного дому» в Перемишлі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Це справді реальний і конкретний крок на шляху пожвавлення відносин між нашими державами, на шляху порозуміння і виправлення історичних помилок минулого, що ми з Президентом Коморовським намагаємося здійснити, виходячи з політичної формули «пробачаємо і просимо пробачення», – йдеться у привітанні Президента Віктора Януковича, адресованому Об’єднанню українців Польщі.



«Я вітаю офіційну передачу Українського Народного Дому в Перемишлі нашій громаді і обіцяю, що Українська держава буде робити все, щоб у цьому Домі справді було затишно, тепло і радісно. Щоб українці – громадяни Польщі постійно відчували турботу про них збоку України, їхньої Вітчизни і їхньої землі», - написано в телеграмі Президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, сьогодні о 10.00 відбулося підписання нотаріального акту у нотаріальній конторі, а о 17.30 відбудуться урочистості з нагоди передання Акту власності «Народного дому» українській громаді, у яких візьме участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.