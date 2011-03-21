На Синоді УГКЦ відбулося перше голосування

Львів. 21 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові-Брюховичах розпочав свою роботу Виборчий Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який обере нового Отця і Главу УГКЦ. У роботі Синоду, що його очолює Адміністратор УГКЦ Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), бере участь 40 єпископів УГКЦ з України та з-за кордону (Західної Європи, США, Канади, Бразилії, Аргентини та Австралії).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації УГКЦ, передусім було урочисто прочитано Декрет про скликання Синоду Єпископів УГКЦ. Тоді робота Синоду розпочалася із Молебню до Святого Духа. На завершення молитви старший за єпископською хіротонією серед присутніх на Синоді Владика Василь (Лостен) від імені всіх членів Синоду прочитав присягу.

«Перед нами дуже важливе завдання: вибір Глави нашої Церкви, – сказав, звертаючись до учасників Синоду, Владика Ігор. – Вірю, що жодні замішання не стануть нам на перешкоді, бо маємо віру в Бога, на якого покладаємося. Звичайно, що ми та наш вірний люд Церкви молимося і віримо у добрий вибір, бо інакше бути не може. Ніхто з нас, кажу це з переконання, не керується дешевими земними поглядами та передбаченнями, але всі бажаємо сповнити волю Божу якнайкраще».

Відтак було урочисто внесену книгу Євангелії до залу засідань. Після цього розпочалася перша сесія Синоду. Під час неї відбулося перше голосування.

Зазвичай потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним. Після дванадцятьох безрезультатних голосувань Главу Церкви обиратимуть простою більшістю. Коли вимога зменшується до абсолютної більшості, число кандидатів повинне бути зменшене до двох з найбільшою кількістю голосів.

Обраний буде мати два корисні дні, щоб прийняти чи відхилити вибір. Відхилення вибору призведе до втрати цих прав, однак особа може бути переобрана.

Обраний єпископ надішле власноручного листа до Римського Архиєрея для затвердження виборів. Після отримання затвердження він складає визнання віри й обітницю ревно виконувати свій уряд перед Синодом Єпископів, а після проголошення його обрання буде проведено інтронізацію нового Глави УГКЦ згідно з приписами літургічних книг, після чого він отримає повні права на свій уряд.