10 автомобілів зі Львова вирушили до Києва

Львів. 21 березня. УНІАН. Сьогодні зі Львова стартував автомобільний марш протесту «Рушай брате, час вставати!» ініційований Асамблеєю громадських організацій малого та середнього бізнесу, із залученням громадських рухів та об‘єднань Львівщини.

Як повідомили УНІАН у ВГЗ ГУ МВС України у Львівській області, зі Львова до Києва, в рамках акції «Автомобільний марш протесту», виїхало 10 автомобілів, з яких 3 автомобілі з Львівщини, 7 автомобілів з інших областей.

«Акція пройшла без порушення громадського порядку», - зазначається у повідомленні відділу зв‘язків з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу, із залученням громадських рухів та об‘єднань Львівщини, розпочала акцію «Автомобільний марш протесту Україною» у формі автопробігу-протесту з міст Львова та Луганська, який завершиться об‘єднанням автоколон 25 березня на Європейській площі у Києві.