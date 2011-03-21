Львів‘янин став новим студентським президентом України

Київ. 21 березня. УНІАН. Вчора, 20 березня, було обрано нового президента Національного студентського союзу – всеукраїнського об’єднання провідних органів самоврядування студентів і аспірантів, студентських громадських організацій, які діють у вищих навчальних закладах України. Як повідомили УНІАН у Національному студентському союзі, студентським президентом України утретє став аспірант Львівської політехніки Анатолій Ігнатович.

Вибори відбулися у найстарішому навчальному закладі на теренах Східної Європи – Національному університеті “Острозька академія” в межах III Конгресу Національного студентського союзу та міжнародного форуму органів студентського самоврядування “Здобутки, уроки та перспективи розвитку українського студентського руху”.

Участь у заході взяло близько 100 представників студентської молоді усіх регіонів України, що були делеговані органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів. Також у форумі взяли участь представники Студентського парламенту Польщі.

Учасників та організаторів заходу привітали заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.