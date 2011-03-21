У Львові обікрали трамвайне депо
20:34, 21 березня 2011Львів
0 0
Збитки понад 8 тис. грн.
Львів. 21 березня. УНІАН. До правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся директор трамвайного депо №1 міста Львова.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що вночі в приміщенні електроцеху трамвайного депо на вулиці Городоцькій у Львові, невідомі зламали замок на вхідних дверях і викрали «котушки різних найменувань і призначень на суму понад вісім тисяч гривень».
Особи зловмисників встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter