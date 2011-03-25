У Львові вшанують пам'ять В'ячеслава Чорновола

Львів. 25 березня. УНІАН. Сьогодні минає 12 років від дня загибелі Героя України, видатного політичного діяча, дисидента, журналіста, одного із засновників та лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола.

У Львові в цей день відбудуться заходи із вшанування Чорновола. Зокрема представники обласної влади покладуть квіти до його пам’ятника.

Окрім цього, у школі імені В’ячеслава Чорновола у Львові відбудеться вечір пам’яті «Я б обрав життя, яке прожив».

На вечір запрошено делегації шкіл з Києва, Хмельницького, Радомишля, Сєверодонецька, Южного, Дніпродзержинська, а також керівники освітянських органів району, міста, області та депутати Верховної Ради України.

Нагадаємо, 25 березня 1999 року В’ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в "КамАЗ" з причепом, який розвертався посеред шосе. Чорновіл і його водій загинули на місці, прес-секретар лідера НРУ був госпіталізований з важкими травмами. Пізніше внаслідок серцевого нападу помер і водій "КамАЗу".

Соратники В’ячеслава Чорновола вважають його загибель політичним убивством.