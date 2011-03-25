На кордоні затримано контрабанду будівельних матеріалів

Львів. 25 березня. УНІАН. Працівники Львівської митниці запобігли спробі незаконного переміщення через митний кордон України.

Як повідомили УНІАН на Львівсбкій митниці, громадянин України, який прямував з Республіки Польщі через митний пост «Краковець» Львівської митниці вантажним автомобілем «ДАФ» з напівпричепом, подав для здійснення митного контролю товаросупровідні документи. Відповідно до них, він ввіз на митну територію України вантаж «шпалери, клей, грунтівка для дерева, лаки для паркету та інші будівельні матеріали в асортименті» загальною вартістю 24 тис. євро. Відправником вантажу було вказано фірму в Лондоні, а отримувачем – одне з приватних підприємств Києва.

Однак під час митного огляду автомобіля в кабіні водія було виявлено інший пакет документів на вказаний вантаж. Згідно з ним відправником товару є німецька фірма та вказано іншого отримувача. На запит митного органу з Німеччини надійшла відповідь, яка підтверджує, що документи, подані до митного контролю в Україні, фіктивні, а вартість вантажу насправді майже 75 тис. євро.

Таким чином громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для їх переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо відправника, отримувача та вартості.

За цим фактом, за ознаками статті 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар та транспортний засіб затримано.