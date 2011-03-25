Львівський скрипаль переміг у міжнародному конкурсі

Львів. 25 березня. УНІАН. Львів‘янин Назар Пилатюк здобув перемогу на Міжнародному конкурсі скрипалів ім. Юрія Янкелевича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні привітав Назара Пилатюка з перемогою в Міжнародному конкурсі скрипалів і вручив музикантові почесну грамоту, годинник та картину.

«Мені дуже приємно знаходитись в стінах Львівської національної музичної академії ім. Лисенка, це надзвичайно цікава інституція в Україні і, переконаний, в Європі. Бо плеяда музикантів, які вийшли з цих стін, які все ще є тут, все це говорить про те, що неможливо переоцінити роль цієї інституції», - зазначив М.Цимбалюк.

«Не дивлячись на соціальні проблеми, мистецтво має об’єднувати людей, різних за політичними поглядами, матеріальними статками, але єдиними за духовністю», - додав він.

Голова Львівської ОДА також наголосив на тому, що його дуже приємно вразив той факт, що свого часу Назар Пилатюк, отримавши гран-прі на музичному конкурсі у Тернополі, передав свій приз – автомобіль – дитячому будинку «Пресвята родина».

«Бог наділяє людину талантом. Назар здивував нас не лише своєю грою, а й добрим серцем» - відзначив М.Цимбалюк.

У свою чергу Назар Пилатюк відзначив, що для нього велика честь отримати грамоту з рук голови ЛОДА, а також подякував Михайлові Цимбалюку за те, що той цікавиться культурою і працює над її розвитком.