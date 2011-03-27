На Львівщині голова сільради підробляла «земельні» рішення

Львівська область. 27 березня. УНІАН. На Львівщині голова сільської ради зловживаючи службовим становищем займалася підробкою документів про безоплатну передачу у власність громадян земельних ділянок на території очолюваної нею сільради.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, працівниками міліції було встановлено, що 55-річна жінка, обіймаючи посаду голови однієї із сільських рад Золочівського району Львівщини зловживаючи службовим становищем підробила рішення сесії сільради, яким «було передано у власність третіх осіб земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,5 га», хоча фактично рішенням сільради зазначена земельна ділянка у власність третіх осіб не передавалася.

Крім того, як встановили правоохоронці, голова сільради вносила завідомо неправдиві відомості у у рішення виконкомів сільради про «безоплатну передачу у власність громадян земельних ділянок, внаслідок чого у власність третіх осіб було передано земельні ділянки загальною площею 2,3872 га на суму 190413 гривень».

Проводиться розслідування.

