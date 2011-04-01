40 авто викрали на Львівщині з початку року

Львів. 1 квітня. УНІАН. За три місяці цього року у Львівській області зареєстровано 40 викрадень автомобілів. Про це під час прес-конференції заявив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Богдан Щур.

Стосовно автовикрадень, то за словами головного міліонера Львівщини, цього року автівок викрадають менше, оскільки за аналогічний період минулого року їх було зареєстровано – 63.

«У березні місця зареєстровано 4 випадки викрадення авто», – зазначив Богдан Щур.

Окрім цього, головний міліціянт додав, що за три місяці в області сталося 17 розбійних нападів. 12 із них – уже розкриті. Затримана одна злочинна група.

У сфері боротьби з наркоманією статистика свідчить – за три місяці виявлено 407 злочинів. З них – 151, що стосується збуту наркотиків.