У Трускавці відбулася єпархіальна конференція монашества

Львів. 6 квітня. УНІАН. 5 квітня у Трускавці відбулася конференція монашества Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ на тему "Богопосвячені особи в Церкві та для Церкви". Захід був організований за ініціативи Владики Юліана (Вороновського) в контексті Патріаршого Собору, присвяченого темі богопосвяченого життя, який відбудеться у вересні 2011 року в Бразилії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УГКЦ.

Як зазначається у повідомленні, під час конференції доповідачі висвітлили багатогранність монашого служіння, розкриваючи його у богословському контексті та історичній перспективі. Окрім представників монаших спільнот, участь у конференції взяли ректори навчальних закладів єпархії, представники Колегії радників єпископа та Пресвітерської ради, декани та голови єпархіальних комісій.

Конференція розпочалася спільним Молебнем до Дрогобицьких мучеників. Відтак із привітальним словом до присутніх звернувся Владика Ярослав (Приріз), Єпископ-помічник єпархії. Архиєрей поділився досвідом проведення перших конференцій монашества УГКЦ, які розпочалися у 2003 році та тривали впродовж наступних років. "Монашество - це "Божі дріжді" в "тісті" людської спільноти," - зазначив Владика Ярослав, наголошуючи на тому, що чернецтво завжди було осердям церковного життя.

Поглядом на монашество з боку мирянина поділився співак, політик та громадський діяч Тарас Курчик. Відтак представники спільнот богопосвяченого життя, які знаходяться на території Самбірсько-Дрогобицької єпархії, ознайомили присутніх з історією виникнення своїх монастирів та монаших домів, а також окреслили особливості свого монашого служіння.

Після завершення представлень чернечих спільнот с. Константина Білик розповіла про виклики сьогодення, з якими зіштовхуються у своєму служінні богопосвячені особи.

На завершення конференції Владика Юліан (Вороновський) уділив присутнім архиєрейське благословення. Єпарх пригадав присутнім роль чернецтва у важкі часи переслідувань УГКЦ за радянської влади: "Наша Церква змогла пройти підпілля, бо монашество молилося".