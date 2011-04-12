Львівщина може забезпечити населенні пункти дешевшим хлібом

Львів. 12 квітня. УНІАН. Спільно з ПАТ «Хлібпром» ми можемо забезпечити 30 мобільних точок з продажу соціальних сортів хліба за цінами виробників. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 квітня під час селекторної наради.

За словами губернатора, на Львівщині є можливість забезпечити населенні пункти дешевшим хлібом.

«У межах державної програми Львівської ОДА, Стрийський хлібокомбінат №1 та Львівський хлібокомбінати можуть забезпечити потреби у борошні за значно дешевшими цінами», – зазначив М. Цимбалюк.