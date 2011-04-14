Цимбалюк попросив у Януковича коштів на цирк та театр

Львів. 14 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із членами Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України. Під час зустрічі обговорювалися питання створення нових робочих місць, питання інвестиційного клімату Львівщини, агропромислового комплексу, соціальної сфери.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Під час зустрічі Михайло Цимбалюк повідомив журналістам, що звернувся до Президента України з проханням виділити кошти на відновлення Львівського цирку і реконструкцію театру імені Марії Заньковецької.

Представники районних ЗМІ звернулися до губернатора з проханням вирішити проблемні питання місцевого значення: оздоровлення дітей, кадрові та земельні питання.

Підводячи підсумки зустрічі, М. Цимбалюк додав, що за час свого перебування на посаді встиг відвідати 17 із 20 районів Львівської області і найближчим часом планує відвідати ще три райони.