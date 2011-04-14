Янукович хоче обмежити повноваження даішників

Київ. 14 квітня. УНІАН. Змінами до Закону України "Про міліцію" Президент України Віктор Янукович пропонує встановити вичерпний перелік підстав для зупинення працівниками міліції транспортних засобів, що унеможливлює його суб’єктивне трактування. Відповідний проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень", який буде внесений сьогодні в парламент як невідкладний. Про це під час брифінгу повідомила радник Президента України, представник Президента в КСУ Олена Лукаш.

За словами радника Президента, крім того, працівник міліції згідно зі змінами має повідомити водієві про причину зупинення транспортного засобу та суть вчиненого ним правопорушення.

"Проектом закону також обмежується випадки проведення перевірки співробітником державтоінспекції наявних договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Таке право працівники ДАІ будуть мати лише у випадку складання протоколів про порушення прав техогляду чи оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди. У іншому випадку такі документи не вимагаються", - додала О.Лукаш.