У Львові вилучено 30 тис. літрів етилового спирту

Львів. 14 квітня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці вилучили етилового спирту на 1,5 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці затримали мешканця Кам’янка-Буського району, який постачав на «підпільні» цехи Львова етиловий спирт для виготовлення фальсифікованих спиртних напоїв.

Затримання відбулося неподалік складових приміщень у м. Львові. Звідти він вивозив товар автомобілем «Форд-Транзит». Одразу ж із автомобіля міліціонери вилучили 2 тисячі літрів спирту. Знайшли «гарячий напій» і у складових приміщеннях. Там у 150 пластмасових бочках зберігали 30 тисяч літрів етилового спирту.

Загалом правоохоронці вилучили нелегального спирту на 1 млн. 568 тис. гривень. Взірці напою скерували на експертизу. Вона показала, що ця суміш ні що інше як етиловий ректифікований спирт.

За цим фактом порушено карну справу за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування із метою збуту підакцизних товарів. Правоохоронці також перевіряють інших осіб на причетність до цього злочину та встановлюють усі канали збуту підакцизних товарів.