Бібліотеці імені В.Стефаника вручили грамоту Кабміну
Вручав губернатор
Львів. 14 квітня. УНІАН. Колективу Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Бібліотеку створено у 1940 році на основі об’єднання фондів найвідоміших бібліотечних зібрань Галичини. Бібліотека на сьогодні є однією із найбільших і найцінніших книгозбірень держави. Цінність унікальних та рідкісних фондів бібліотеки, які сьогодні налічують понад 8 мільйонів примірників, визнана не лише Українською державою, а й світовою спільнотою.
Голова ЛОДА пообіцяв трудовому колективу видати розпорядження про створення робочої групи, яка надаватиме допомогу, у тому числі юридичну, щодо вирішення питання з переїздом фондів бібліотеки у нове приміщення.
Внесок бібліотеки у науково-освітнє і культурне життя суспільства був неодноразово оцінений на високому державному рівні. Указом Президента України №34/2008 бібліотеці надано статус національної установи. Високими державними відзнаками нагороджені: почесний директор бібліотеки, доктор історичних наук, професор Лариса Крушельницька (орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, 2008 р.) та завідувач відділу наукової бібліографії Іванівна Луїза (Орден За Заслуги ІІІ ступеня, 2011 р.).