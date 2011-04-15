25% місць на ринках треба надати сільгоспвиробникам, - Цимбалюк

Львів. 15 квітня. УНІАН. 20-25% місць на продовольчих ринках Львівської області треба надати сільгоспвиробникам. На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 15 квітня під час наради щодо ролі продовольчих ринків у забезпеченні продовольчої безпеки регіону, яка відбулась на ринку «Шувар».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь у нараді взяли міські голови міст обласного значення, голови РДА, керівників контролюючих органів та галузевих управлінь облдержадміністрації, членів галузевої ради підприємців з питань діяльності ринків.

Голова ЛОДА оглянув торгові ряди ринку і наголосив, що необхідно на кожному з них створити місця контрольного заміру продукції. Зараз створення таких місць не є обов’язковим. Також М. Цимбалюк вислухав звернення продавців квіткової продукції щодо внесення змін в правила розмитнення, відповідно до яких зараз розмитнення квіткової продукції відбувається у Києві, а це ускладнює процес реалізації продукції.

27 січня 2011 року між Львівською обласною державною адміністрацією та ринками області підписано Меморандум про співробітництво. Його підписали 22 суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю на ринках. При підписанні Меморандуму зі сторони облдержадміністрації наголошено на необхідності виділення торгових місць безпосереднім товаровиробникам та надання їм пільг зі сплати оренди за торгові місця. Результатом підписання стало виділення на ринках 452 торгових місця виробникам.