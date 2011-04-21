На Львівщині створено перелік інвестиційно-привабливих об’єктів

Палац баронів Грьодлів, м. Сколе

Львів. 21 квітня. УНІАН. У Львівській області за дорученням губернатора Михайла Цимбалюка проведено інвентаризацію пам’яток культури регіону (замків, фортець, палацаців, садиб) та об’єктів, які можуть бути занесені до державного реєстру пам’яток, що сьогодні не використовуються, або через погану діяльність власників знаходяться у незадовільному стані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перепис проводився за участі керівників територіальних органів, центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо дотримання Закону України «Про охорону культурної спадщини». На основі цих даних райдержадміністраціями та міськвиконкомами міст обласного значення підготовлено попередній список інвестиційно привабливих об’єктів, який підлягатиме громадському обговоренню.

До цього списку увійшли 42 об’єкти. Частина цих об’єктів знаходиться у приватній власності. Це такі пам’ятки, як Кінотеатр, 30-тих років ХХ ст. у місті Буську, Палац графів Лянцкоронських ХVІІІ-ХІХ ст. у смт. Розділ, Палац Браніцких-Яблонських з парком с. Підгірці (знаходиться у надзвичайно аварійному стані). Частина об’єктів використовуються освітніми закладами ( як школи, дитсадочки, виші) - Палац Страхоцького, 1820-1830 рр. (м. Мостиська), Палац баронів Грьодлів в м. Сколе, Будівля «Каса хворих», що у м. Сколе , Єврейська школа Бет-Мітраш, у м. Угнів. Значна частина споруд перебуває у комунальній власності: Синагога ХVIIст. у місті Угнів, Колегія єзуїтів 1883-1886 рр. у м. Хирів. До списку інвестиційно-привабливих об’єктів увійшли і споруди, які на даний час не мають власників або не використовуються. Це Печерний монастирський комплекс (с. Розгірче), Юдейська школа Бет Мідраш ХХ ст. (м. Сокаль), Палац Марса ХІХст. (м. Судова Вишня), Фортифікаційні споруди часів Першої світової війни (с. Поповичі).

Після затвердження остаточного переліку, спільно з райдержадміністраціями, міськвиконкомами міст обласного значення будуть підготовлені для майбутніх інвесторів пакети інвестиційного забезпечення (проекти відводів земельних ділянок, погодження відповідних служб, реставраційні завдання).