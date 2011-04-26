На Львівщині працівники ГУБОЗ та ГПУ викрили податківців-хабарників

Київ. 26 квітня. УНІАН. Працівники Головного Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою викрили двох посадових осіб податкової міліції та ДПІ одного з районів Львівської області, які вимагали хабара за свої рішення від директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначається у повідомленні, заступник начальника податкової міліції та начальник відділу податкового контролю юридичних осіб ДПІ згаданого району Львівщини зажадали від директора підприємства хабар у сумі 50 тисяч гривень та 1 тисячу доларів США за складення позитивного акту перевірки фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.

Зловмисники отримали першу частину хабара у сумі 22 тисячі гривень кілька днів тому. Під час передачі другої частини у розмірі 28 тисяч гривень одного з хабарників, а саме посадовця ДПІ, було затримано «на гарячому».

Крім того, оперативниками УБОЗ задокументовано факт отримання 28 тисяч гривень хабара заступником начальника податкової міліції ДПІ у своєму службовому кабінеті, однак при проведенні заходів по його затриманню в режимному приміщенні податкової міліції останній втік з місця злочину.

Відносно зловмисників Генеральною прокуратуро порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (Одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вживаються заходи по встановленню місцезнаходження та затриманню втікача, якого оголошено в розшук.