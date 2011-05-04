На декількох вулицях Львова обмежено проїзд

Львів. 4 травня. УНІАН. На декількох вулицях Львова розпочалися ремонтні роботи. У зв’язку з цим, на певних ділянках автодоріг частково обмежено або повністю зупинено рух транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, зокрема від 27 квітня до 1 червня на ремонт закрито проїжджу частину вулиці Гавришкевича. Об’їзд буде здійснюватися через вулицю Гонти. На час ремонтних робіт там організовано двосторонній рух транспортних засобів.



Від 3 до 15 травня 2011 року закрито вулицю Шевченка – на ділянці дороги від вулиці Величковського до межі міста Львова. Об’їзд буде здійснюватися через вулицю Брюховецьку, через смт Брюховичі та Бірки.



Від 3 травня до 3 листопада 2011 року закрито на ремонт вулицю Коновальця – на ділянці дороги від вулиці Житомирської до вулиці Мельника. Об’їзд буде здійснюватися через вулиці Антоновича, Ген. Чупринки, Мельника.