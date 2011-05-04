Львівщину представлять в Брюсселі

Львів. 4 травня. УНІАН. У Посольстві України в Бельгії відбудеться презентація Львівської області. На презентацію, зокрема, буде запрошено представників Єврокомісії. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за підсумками офіційної поїздки до штаб-квартири НАТО (Брюссель).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Організаторами заходу виступила Львівська ОДА, Українсько-бельгійська торговельна палата. «Презентація запланована на другу половину червня цього року. Про проведення заходу було домовлено під час зустрічі з Главою місії України при НАТО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург Ігорем Долговим», – повідомив голова ЛОДА.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк перебував з робочим візитом у штаб-квартирі НАТО 27-29 квітня у складі офіційної урядової делегації України. У межах поїздки голова Львівської ОДА взяв участь в обговореннях та брифінгах з тем світової безпеки, нових викликів та загроз, відносин Україна-НАТО, обговоренні поточних операцій Альянсу.