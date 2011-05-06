Львівщина виплатила ветеранам війни грошову допомогу

Львів. 6 травня. УНІАН. Головне управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА виплатило 137 629 учасникам Великої Вітчизняної війни разову допомогу на 28 млн. 200 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ветерани війни, які брали участь у бойових діях під час Другої Світової війни отримали по 630 грн, інваліди І групи та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - по 1000 грн, інваліди ІІ групи – по 900 грн, інваліди ІІІ групи – по 800 грн. Члени сімей померлих інвалідів війни та учасників бойових дій отримали по 320 грн, учасники війни та колишні в’язні місць примусового утримання – по 120 грн.

Учасники бойових дій, які брали участь у воєнних конфліктах на території інших держав, отримали по 460 грн, інваліди І групи та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - по 730 грн, інваліди ІІ групи – по 580 грн., інваліди ІІІ групи – по 510 грн. Члени сімей померлих інвалідів війни та учасників бойових дій отримали по 245 грн, учасники війни – по 100 грн.