На Львівщині посадовці «заробили» на дитсадку 358 тис. грн.

Львів. 6 травня. УНІАН. Прокуратура Львівської області скерувала до суду кримінальну справу за обвинуваченням посадовця органів місцевого самоврядування та керівника одного з підприємств через зловживання службовим становищем.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Самбірська міжрайонна прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний висновок та направлено до суду кримінальну справу, порушену прокурором Львівської області стосовно голови однієї з сільських рад Самбірського району за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), та стосовно директора одного з приватних підприємств за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 366 КК України (розтрата чужого майна у великих розмірах та службове підроблення).

Під час досудового слідства встановлено, що обвинуваченні підписали неправдиві акти виконаних робіт щодо реконструкції дитячого садка, із завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельних робіт, внаслідок чого з бюджету незаконно перераховано кошти на загальну понад 358 тис. грн.