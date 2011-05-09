Цимбалюк поклав квіти до пам’ятника Невідомому солдату

Львів. 9травня. УНІАН. Сьогодні, 9 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк спільно з міським головою Андрієм Садовим, керівництвом Західного оперативного командування та ветеранами поклали квіти до пам’ятника Невідомому солдату на меморіальному комплексі «Пагорб слави» з нагоди відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Після покладання квітів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк поїхав привітати ветеранів у Львівському клінічному госпіталі Держприкордонслужби України та у Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи.