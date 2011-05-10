У Львові чадним газом отруїлося 5 осіб з них – двоє дітей

Львів. 10 травня. УНІАН. Учора, 9 травня, у Львові чадним газом в житловому будинку отруїлись п’ять осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, інцидент стався на вулиці Городоцька, 287 на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Внаслідок інциденту 53-річний чоловік помер до прибуття швидкої медичної допомоги.

Також в обласну лікарню госпіталізували чотирьох осіб: 24-річну дівчину, 22-річного хлопця, та двох діток - одно та двох років.

Причина отруєння – відсутність патрубка на витяжці газової колонки.