У Львові чадним газом отруїлося 5 осіб з них – двоє дітей
12:42, 10 травня 2011Львів
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Одна особа загинула
Львів. 10 травня. УНІАН. Учора, 9 травня, у Львові чадним газом в житловому будинку отруїлись п’ять осіб.
Як повідомили УНІАН в прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, інцидент стався на вулиці Городоцька, 287 на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
Внаслідок інциденту 53-річний чоловік помер до прибуття швидкої медичної допомоги.
Також в обласну лікарню госпіталізували чотирьох осіб: 24-річну дівчину, 22-річного хлопця, та двох діток - одно та двох років.
Причина отруєння – відсутність патрубка на витяжці газової колонки.
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