У Львові обговорюватимуть як зберегти дерев’яні церкви

16:05, 10 травня 2011
Львів
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Семінар 25 травня

Львів. 10 травня. УНІАН. Сьогодні, 10 травня, пройшла  нарада  управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА щодо проведення 25 травня  2011 року у Львові науково-методичного семінару на тему “Проблеми і завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини»

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, семінар заплановано провести в НУ «Львівська політехніка».

Під час  наради  було обговорено основні питання, зокрема, збереження дерев’яної сакральної архітектури у Львівській області, ініціативи проведення науково-методичного семінару “Проблеми і завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини”.

Було вирішено  звернутися  до усіх  єпархіальних управлінь та ректорів духовних закладів Львівщини щодо участі духовенства у роботі семінару.

Також розглянуто питання щодо порядку денного науково-методичного семінару «Проблеми і завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини».

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