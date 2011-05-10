У Львові обговорюватимуть як зберегти дерев’яні церкви

Львів. 10 травня. УНІАН. Сьогодні, 10 травня, пройшла нарада управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА щодо проведення 25 травня 2011 року у Львові науково-методичного семінару на тему “Проблеми і завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини»

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, семінар заплановано провести в НУ «Львівська політехніка».

Під час наради було обговорено основні питання, зокрема, збереження дерев’яної сакральної архітектури у Львівській області, ініціативи проведення науково-методичного семінару “Проблеми і завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини”.

Було вирішено звернутися до усіх єпархіальних управлінь та ректорів духовних закладів Львівщини щодо участі духовенства у роботі семінару.

Також розглянуто питання щодо порядку денного науково-методичного семінару «Проблеми і завдання збереження дерев’яної сакральної архітектури Львівщини».