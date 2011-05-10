Заява на звільнення Цимбалюка – не є свідченням перемоги «Свободи»

Львів. 10 травня. УНІАН. Заява на звільнення написана губернатором Львівської області М.Цимбалюком не є свідченням локальної перемоги ВО «Свобода».

Про це заявив у коментарі УНІАН політичний експерт зі Львова Ігор Балинський.

Як зазначив І.Балинський, «ця заява є грамотним інформаційним та політичним кроком Михайла Цимбалюка, оскільки вона дозволяє йому отримати ситуативну перевагу довкола напруги святкування 9 травня у Львові».

На переконання експерта, за рахунок заяви на звільнення Михайло Цимбалюк «понижує рівень політичної напруги, яка має місце сьогодні у Львові».

«Ця заява є своєрідним випусканням політичної пари, оскільки «Свобода» налаштована достатньо агресивно і потребує швидкої політичної сатисфакції за події 9 травня у Львові».

Другим важливим моментом, на думку І.Балинського, є те, що Михайло Цимбалюк у публічних коментарях послав ключовий месидж розрахований не на політичну еліту, а на пересічного виборця: «Я за крісло не тримаюся».

«Рішення про відставку губернатора приймає особисто Президент і в цій ситуації згодом більш незрозумілою виглядатиме саме «Свобода», а не Цимбалюк, оскільки ймовірність того, що Віктор Янукович за такої політичної ситуації звільнить Михайла Цимбалюка дорівнює «мінус один», - акцентував політолог.

Також, на думку експерта, проблема «Свободи» полягає в тому, що «вони зорієнтовані на тактичні інформаційні перемоги, але не здатні до політичної стратегії».

«Михайло Цимбалюк є людиною надзвичайно жорсткою і припустити, що декілька десятків депутатів від «Свободи» «змусили» його написати заяву про звільнення – звучить достатньо кумедно і неправдоподібно», - зазначив Ігор Балинський.

Ситуацію із заявою на звільнення львівського губернатора політичний експерт підсумував так: «Цимбалюк здобув сьогодні важливу політичну перевагу в результаті якої він лише політично укріпиться на своїй посаді, а «Свобода», вкотре, окрім негативного інформаційного іміджу нічого не здобуде».

На його переконання важливим також є той момент, що події на кшталт 9 травня у Львові вкотре штовхають і «Свободу», і Галичину загалом, «в таке собі ксенофобське політичне гетто».

«Найсумніше те, що галицькі націоналісти почувають себе в ньому цілком комфортно», - відмітив львівський політолог.