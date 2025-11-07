Новий законопроект має автоматизувати частину процесів виконавчої служби, що відповідає за блокування і розблокування майна боржників.

Днями Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, що спрощує виконавче провадження через цифровізацію. Фактично йдеться про те, щоб спростити процедуру зняття арештів і блокувань з майна боржників, які вже розрахувалися з боргами. Про це в коментарі УНІАН розповів народний депутат від "Слуги народу", співавтор законопроєкту Олександр Федієнко.

Як пояснив народний обранець, законопроект не вносить жодних значних змін у порядок накладання арешту і блокування майна боржників, адже цей процес в Україні і так вже автоматизовано. Натомість він удосконалює процедуру зняття цього арешту, коли борги сплачено.

"Я водій і в мене достатньо часто бували випадки, коли мене штрафували, я не знав, а потім мені блокувалися рахунки. Це був повний треш. Бо я повинен був бігати за виконавчою службою, доводити їм довідки, що я сплатив штрафи. Потім ця виконавча служба кудись писала в банки ці запити. Втрачалося десь два-три тижні. Зараз це стає автоматично. Сплативши свій борг, з мене автоматично знімаються відповідні обтяження", - розповів Федієнко.

Разом з тим нардеп спростував інформацію про те, що новий законопроект начебто надає виконавчій службі додаткові повноваження із блокування рахунків, арешту і конфіскації майна.

"Якщо людина, яка боржник, яка володіє якимось майном, не платить борги, навіть в рамках сьогоднішнього чинного законодавства, за рішенням суду, у нього можуть забрати квартиру. Це просто діюче законодавство. І цей закон взагалі не стосується цих питань", - наголосив він, додлавши, що і на далі конфіскації будуть можливими тільки за рішенням суду.

Наразі цей законопроект чекає на розгляд у другому читанні. А щоб він остаточно набув чинності, його ще має підписати президент.

