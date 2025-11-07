Україна вже отримала такі системи протиповітряної оборони.

У Rheinmetall кажуть, що їхні зенітні системи Skynex підтвердили в Україні свою здатність збивати не лише російські дрони, такі як "Шахед" та "Гербера", а і крилаті ракети - Х-101 чи "Калібр". Таким чином підтверджується універсальність комплексу. Про це заявив генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час конференції щодо результатів третього кварталу 2025 року.

Як пишуть аналітики Defense Express, хоча це виглядає як маркетингова заява, але насправді у збитті дозвукових крилатих ракет за допомогою зенітно-артилерійських систем немає нічого екстраординарного.

"Це досить штатний режим роботи для таких засобів, який забезпечується РЛС, системами управління вогнем та боєприпасами", - зауважують аналітики.

Так, існують відеопідтвердження, як зенітки Gepard часів Холодної війни збивали над українським небом російські Х-101. Тож немає нічого дивного, що сучасні аналоги здатні на те саме, зазначають експерти.

"В загальному, у порівнянні з традиційними зенітно-ракетними комплексами, зенітно-артилерійські системи набагато дешевші у використанні та мають більший боєкомплект. Одначе навіть так виробництво спеціалізованих боєприпасів для них все ще обходиться недешево, хоча і ситуація покращується із нарощенням масовості", - йдеться у статті.

Система ППО Skynex – що відомо

Skynex є зенітним артилерійським комплексом, який представили у листопаді 2021 року. Він являє собою мережеву систему протиповітряної оборони з відкритою архітектурою. У якості головного озброєння виступають дистанційно керовані 35-мм зенітні гармати Oerlikon Mk3.

Вони мають ефективну дальність стрільби близько 4000 м і, за словами фахівців, є одним з найбільш ефективних засобів боротьби із безпілотниками. Офіційно Сили оборони України наразі мають дві системи ППО Skynex та до кінця 2025 року мають прибути ще дві.

