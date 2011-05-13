Міністр закордонних справ їде до Львова

Львів. 13 травня. УНІАН. На 16 травня запланований візит до Львова міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Про це УНІАН повідомили у Львівській торгово-промисловій палаті.

Заплановано, що в цей день Костянтин Грищенко, у Львівській торгово-промисловій палаті, проведе зустріч із представниками ділових кіл Львівщини.

«Заходи за участі міністра закордонних справ розпочнуться об 9.00 16 травня», – зазначили у Львівській ТПП.