Викрадене в Казахстані авто знайшли у Львові

Львів. 13 травня. УНІАН. Учора, 12 травня, у Львові під час нагляду за дорожнім рухом інспектори ДАІ за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «ВАЗ-2106», яким керував 21-річний львів’янин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Поведінки водія та різкий запах алкоголю вказували на те, що молодик перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, під час перевірки затриманого автомобіля через базу «Угон» було виявлено, що даний транспортний засіб було викрадено ще 18 років назад в Алма-Аті (Казахстан).

На цей час автомобіль поставлено на арештмайданчик, а водія – доставлено у Франківський райвідділ міліції.

За даним факто триває слідство.