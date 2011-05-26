Ярмарки сільгосппродукції проводитимуть постійно

Львів. 26 травня. УНІАН. Ярмарки з реалізації сільгосппродукції проходитимуть постійно. Ми не повинні допустити безпідставного збільшення цін. Таке доручення дав під час селекторної наради з головами ОДА перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв.

Про це УНІАН повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за підсумками селекторної наради.

«Ми повинні належним чином підготуватись до осені, підготувати овочесховища», – додав М Цимбалюк.