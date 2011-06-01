У Львові щомісяця проводитимуть екскурсійні тури для інвалідів

Львів. 1 червня. УНІАН. Справжнє свято з нагоди Дня захисту дітей для дітей-інвалідів з синдромом Дауна та ДЦП організував Львівський обласний осередок української спілки інвалідів за підтримки Львівської облдержадміністрації, туристичної компанії «Чудо Тур», ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «ЛІМО»).

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Для дітей був організований екскурсійний тур Львовом , після чого вони поласували морозивом і отримали подарунки.

«Ще одним приємним сюрпризом стала ініціатива туристичної компанії «Чудо Тур» першої середи кожного місяця організовувати екскурсійні тури Львовом для всіх інвалідів - дорослих і дітей», – зазначили в ОДА.