У Львові щомісяця проводитимуть екскурсійні тури для інвалідів
20:13, 01 червня 2011Львів
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Від туристичної компанії «Чудо Тур»
Львів. 1 червня. УНІАН. Справжнє свято з нагоди Дня захисту дітей для дітей-інвалідів з синдромом Дауна та ДЦП організував Львівський обласний осередок української спілки інвалідів за підтримки Львівської облдержадміністрації, туристичної компанії «Чудо Тур», ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «ЛІМО»).
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.
Для дітей був організований екскурсійний тур Львовом , після чого вони поласували морозивом і отримали подарунки.
«Ще одним приємним сюрпризом стала ініціатива туристичної компанії «Чудо Тур» першої середи кожного місяця організовувати екскурсійні тури Львовом для всіх інвалідів - дорослих і дітей», – зазначили в ОДА.
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