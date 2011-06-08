У Львові презентували автомобілі швидкої допомоги до Євро-2012

Львів. 8 червня. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулася презентація сучасних автомобілів швидкої допомоги фірми «Рено», які найближчим часом вироблятимуть на ЛАЗі для потреб Львова у контексті проведення Євро-2012.

Участь у презентації взяв віце-прем’єр-міністр України – Міністр інфраструктури Борис Колесніков, який сьогодні відвідав Львів з робочим візитом.

«Машини, які ми сьогодні бачимо – з Франції, але я думаю, що в найближчі кілька місяців ЛАЗ освоїть більшість деталей. Я думаю, що для Львова – це дуже цікавий проект, тож бажаю і місту, і заводу, успіху та процвітання. У зв’язку з наближенням чемпіонату мене сьогодні наповнюють позитивні емоції, з кожним днем все більші, але найпозитивніші емоції будуть після 2-го липня, після фіналу. Планується до Євро-2012 виробити від 250 до 400 машин швидкої допомоги. Одна така машина буде коштувати від 70 до 80 тис. євро, у Франції така машина коштує 100 тис. євро. Наскільки мені відомо, далі Renault планує спробувати тут виробляти вантажні машини плюс мікроавтобуси», - зазначив під час візиту до Львова Борис Колесніков.

До кінця року кожне місто, що прийматиме Євро-2012, отримає по 25 таких автомобілів.

На презентації двох прототипів автомобілів були присутні віце-прем’єр міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков, президент ФФУ Георгій Суркіс, директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський, Надзвичайний та Повноважний посол Франції в Україні Жак Фор, генеральний директор компанії «Renault Україна» Марк Ле-Грасьє, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова спостережної ради ТОВ «Львівські автобусні заводи» Ігор Чуркін.