Важкоатлет Мартинюк вп’яте виграв чемпіонат Європи серед ветеранів

Львів. 8 червня. УНІАН. Василь Мартинюк, беручи участь у Чемпіонаті Європи серед майстрів, що недавно завершився в німецькому місті Хансхайм, вп’яте виборов золоту медаль, став абсолютним переможцем Чемпіонату Європи та встановив рекорд світу і рекорд Європи. Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

На змаганнях, в яких взяло участь понад 600 спортсменів, що представляли понад 30 країн Європи, свій високий клас продемонстрували й українські ветерани важкої атлетики.

Загалом на Чемпіонаті Європи Україну представили 7 спортсменів, яким вдалося вибороти 4 золоті нагороди.