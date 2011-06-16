На Львівщині пройде робітнича Спартакіада

Львів. 16 червня. УНІАН. 24-26 червня урочищі «Кобилець» поблизу с.Тухля Сколівського району відбудуться змагання з оздоровчого туризму за програмою ХХІІ робітничої Спартакіади серед збірних команд профспілкових колективів та команд міських організацій ФСТ «Україна», присвячених 15-ій річниці Конституції України, Олімпійському Дню та 100-річчю заснування спортового товариства «Україна»- Львів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Цей захід проводиться Львівським обласним центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх» спільно з Львівською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

У програмі змагань: туристична техніка, техніка кидання м’яча в ціль, веселі естафети, перетягування канату, конкурси на кращий намет, туристичний обід, кращу туристичну пісню. Для бажаючих - рибна ловля, збирання дарів лісу, товариські зустрічі з бадмінтону, шахів, шашок, міні-футболу.

Заплановано, що в заході візьме участь 15 команд з обласних організацій профспілок та 5-ти команд міських організацій ФСТ «Україна».