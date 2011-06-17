Сімейних лікарів відвідує половина мешканців Львівщини
Закладів сімейної медицини побільшало
Львів. 17 червня. УНІАН. Більш як половина мешканців Львівщини відвідують сімейних лікарів. Про це напередодні Дня медичного працівника зазначив начальник головного управління охорони здоров'я Львівської ОДА Сергій Федоренко.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
«За останні роки більш ніж у 10 разів (з 25 до 265 одиниць) зросла кількість закладів загальної практики-сімейної медицини – вже перепрофільовано понад 86% сільських лікарських амбулаторій. Понад 50% населення Львівщини спостерігається у лікарів загальної практики - сімейної медицини», - зазначив С.Федоренко.
За словами начальника головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА, у нашій області також активно готуються до Євро-2012. «У межах підготовки до Євро-2012, створено «зелену зону» для надання невідкладної допомоги - відкрито філії обласного центру медицини катастроф - пункти екстреної медицини у Миколаївській, Буській і Жовківській ЦРЛ, які забезпечені новими реанімобілями, відділенням інтервенційної радіології. Впроваджуються нові медичні технології в межах проекту «Телемедицина»», - підсумував С.Федоренко.